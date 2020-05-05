Чемпион России ногами вперед перепрыгнул через жену, стоящую в полный рост

Чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк показал, как развлекается на карантине.

27-летний легкоатлет выложил в Instagram видео, как в необычном "кунг-фу"-стиле ногами вперед перепрыгивает свою жену Анжелу.

"Как вам такой вид спорта - "перепрыгни через жену". Джамперы, кто сможет повторить?" - подписал эффектный ролик спортсмен.

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Анжела Иванюк @anghela_32

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 800 м, Ольга Ляховая опубликовала в Instagram три фотографии в белье и предложила подписчикам выбрать лучшую их них.

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