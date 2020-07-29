Чемпион Олимпиады умер в России

Максим Иншаков Другие виды спорта 23:52, 29.07.2020 Обновлено: 23:54, 29.07.2020

Олимпийский чемпион по гандболу 1976 года в составе сборной СССР Анатолий Федюкин умер в возрасте 68 лет, сообщает пресс-служба российской Федерации гандбола.

Универсальный крайний Анатолий Федюкин в составе советской сборной стал победителем Олимпиады 1976 года в Монреале, а также завоевал серебряную медаль на следующих Олимпийских играх в Москве. На счету гандболиста есть победа на чемпионате мира 1982 года.

После завершения своей спортивной карьеры Анатолий Федюкин был тренером, возглавлял ЦСКА и два раза становился чемпионом России вместе с армейцами. Спортсмен также был главным тренером исландского "Фрама" и привел команду клуба к победе в кубке страны.

Напомним, что накануне в возрасте 65 лет умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин.

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