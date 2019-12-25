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25 декабря • обновлено в 22:49
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Чемпион Олимпиад больше не будет выступать за сборную Украины

4.1т
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Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад в составе команды Украины Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сине-желтую команду.

"Мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации абсолютно ясна и она совершенно неконструктивна. Никто никаких компромисов не предложил, и просто ситуация осталась как она есть. Федерация не хочет разрешать этот вопрос с ведущими игроками. На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. И, конечно, играть за сборную не буду, не настроен более выступать под флагом Украины", – сказал Эльянов в эфире Chess-News.

Причина такого решения связана скандалом, возникшей в национальной сборной Украины по шахматам. Украинские шахматисты попросили Министерство спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной

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Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове шахматист забил соперника до смерти молотком после поражения. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю.

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Автор
Максим Богданов
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Такое могло произойти только во Львове.Гнилой город.Я из Киева только в Крым езжу или в Турцию.А к западенцам ни ногой,ибо им что свинину молотком отбить,что голову кому то,одинаково.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
«Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем, хотя все знают что я – русин», - Иван Франко.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так ему и надо!
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