Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад в составе команды Украины Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сине-желтую команду.

"Мы требовали смены тренера. Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации абсолютно ясна и она совершенно неконструктивна. Никто никаких компромисов не предложил, и просто ситуация осталась как она есть. Федерация не хочет разрешать этот вопрос с ведущими игроками. На данный момент я прекращаю все взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. И, конечно, играть за сборную не буду, не настроен более выступать под флагом Украины", – сказал Эльянов в эфире Chess-News.

Причина такого решения связана скандалом, возникшей в национальной сборной Украины по шахматам. Украинские шахматисты попросили Министерство спорта пересмотреть выбор главного тренера сборной

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове шахматист забил соперника до смерти молотком после поражения. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю.

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