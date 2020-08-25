Чемпион мира спрыгнул с мотоцикла без тормозов на скорости 230 км/ч. Видео

Испанскому гонщику команды Yamaha Маверику Виньялесу пришлось покинуть свой байк на скорости 230 километров в час из-за отказа тормозов.

Инцидент произошел на Гран-при Штирии (Австрия) во время гонки MotoGP.

По словам пилота, выигрывавшего чемпионат мира Moto3 в 2013 году, проблемы с тормозами преследовали его в течение всей гонки, из-за чего он позволил соперникам его обойти.

"Но потом в каком-то повороте тормоза просто взорвались, и я ничего не мог сделать. До этого у меня в карьере ничего подобного не происходило", – рассказал Виньялес в интервью Autosport.com.

25-летний Маверик в результате инцидента не пострадал, отделавшись легкими синяками. Мотоциклу повезло меньше. Транспортное средство на полной мощности влетело в отбойник и загорелось.

Разбитый мотоцикл Autosport.com

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