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Чемпион мира спрыгнул с мотоцикла без тормозов на скорости 230 км/ч. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
3,0 т.
Маверик Виньялес

Маверику Виньялесу пришлось принимать нестандартное решение.

Испанскому гонщику команды Yamaha Маверику Виньялесу пришлось покинуть свой байк на скорости 230 километров в час из-за отказа тормозов.

Инцидент произошел на Гран-при Штирии (Австрия) во время гонки MotoGP.

По словам пилота, выигрывавшего чемпионат мира Moto3 в 2013 году, проблемы с тормозами преследовали его в течение всей гонки, из-за чего он позволил соперникам его обойти.

"Но потом в каком-то повороте тормоза просто взорвались, и я ничего не мог сделать. До этого у меня в карьере ничего подобного не происходило", – рассказал Виньялес в интервью Autosport.com.

25-летний Маверик в результате инцидента не пострадал, отделавшись легкими синяками. Мотоциклу повезло меньше. Транспортное средство на полной мощности влетело в отбойник и загорелось.

Разбитый мотоцикл

Разбитый мотоцикл Autosport.com

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский мотогонщик Yamamaha Франко Морбиделли попал в страшную аварию на этапе чемпионата мира по MotoGP в Австрии.

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