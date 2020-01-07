Чемпион мира по волейболу умер в России

Чемпион мира по волейболу 1952 года Евгений Кошелев умер в возрасте 89 лет, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Мы с глубоким прискорбием извещает, что на девяностом году жизни скончался многократный серебряный призер чемпионатов СССР в составе московских команд МАИ и "Буревестник", победитель первенства мира 1952 года, мастер спорта Евгений Кошелев", — говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн умер 1 января 2020 года в возрасте 77 лет от кровоизлияния в мозг, которое он перенес три недели назад.

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