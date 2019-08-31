Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.

Николай Петшак

Причиной смерти 64-летнего спортсмена называют несчастный случай. тренер спортсмена Дмитрий Похабов рассказал, что в день смерти Петшак тренировался на Енисее. На реке для тренировок и соревнований было выделено место в заливе. По словам тренера, из-за удачного расположения там не бывает течения.

В интервью 360 Похабов отметил, что Петшак обычно заплывал дальше всех от берега, и его не было видно. Одноклубники спортсмена заметили, что его долго нет, и обнаружили, что пловец захлебнулся и утонул.

Петшак — участник чемпионатов мира по плаванию в холодной воде, в 2012 году он выиграл соревнования. Также в его активе рекорд мира по нахождению в холодной воде, его он установил в 1994-м.

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