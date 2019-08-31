Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Чемпион мира по плаванию утонул в России: подробности смерти

2.2т Читать материал на украинском

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул во время тренировки в Енисее.

Николай Петшак

Николай Петшак

Причиной смерти 64-летнего спортсмена называют несчастный случай. тренер спортсмена Дмитрий Похабов рассказал, что в день смерти Петшак тренировался на Енисее. На реке для тренировок и соревнований было выделено место в заливе. По словам тренера, из-за удачного расположения там не бывает течения.

В интервью 360 Похабов отметил, что Петшак обычно заплывал дальше всех от берега, и его не было видно. Одноклубники спортсмена заметили, что его долго нет, и обнаружили, что пловец захлебнулся и утонул.

Петшак — участник чемпионатов мира по плаванию в холодной воде, в 2012 году он выиграл соревнования. Также в его активе рекорд мира по нахождению в холодной воде, его он установил в 1994-м.

Новости
В Николаеве умер известный советский футболист

Как сообщал OBOZREVATEL, многократный чемпион Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия) утонул на острове Сахалин, спасая 14-летнего подростка, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "водные виды спорта" на OBOZREVATEL.

Тема
водные виды спорта
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Трэш.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...