Чемпион мира по боксу спровоцировал смертельное ДТП

Чемпион мира по боксу без перчаток Bare Knuckle Boxing Бобби Ганн разыскивается американской полицией за ДТП со смертельным исходом, сообщает North Jersey.

Власти собираются предъявить 47-летнему бойцу обвинения в убийстве. Полли Тонари скончалась в больнице из-за травм, полученных в лобовом столкновении с автомобилем Ганна. Сам же боксер скрылся после того, как ему оказали медицинскую помощь. Он объявлен в розыск.

Помимо выступлений на профессиональном ринге, Ганн получил известность, как "король подпольных кулачных боев".

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