Чемпион мира избил жену и адвоката в Москве, – СМИ

Чемпион мира по латиноамериканским танцам Максим Кожевников избил жену и адвоката в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

Максим Кожевников и его жена Анастасия / starhit.ru

По информации СМИ, 45-летний судья российского телепроекта "Танцы со звездами" разводится с женой Анастасией. Пара делит имущество и по этому поводу девушка вместе с адвокатом пришла в квартиру танцора на Тверской-Ямской.

На фоне делёжки, по словам жены, Максим полез в драку. В итоге все трое оказались в больнице (с сотрясением и другими травмами). Теперь в этом деле будет разбираться полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, бронзовая призёрка финала юниорского Гран-при по фигурному катанию 2017 года россиянка Софья Полищук стала жертвой избиения в Москве.