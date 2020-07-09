Чемпион мира избил жену и адвоката в Москве, – СМИ

Максим Богданов Другие виды спорта 20:56, 9.07.2020 Обновлено: 20:57, 9.07.2020

Чемпион мира по латиноамериканским танцам Максим Кожевников избил жену и адвоката в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

Максим Кожевников и его жена Анастасия
/ starhit.ru

По информации СМИ, 45-летний судья российского телепроекта "Танцы со звездами" разводится с женой Анастасией. Пара делит имущество и по этому поводу девушка вместе с адвокатом пришла в квартиру танцора на Тверской-Ямской.

На фоне делёжки, по словам жены, Максим полез в драку. В итоге все трое оказались в больнице (с сотрясением и другими травмами). Теперь в этом деле будет разбираться полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, бронзовая призёрка финала юниорского Гран-при по фигурному катанию 2017 года россиянка Софья Полищук стала жертвой избиения в Москве.

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