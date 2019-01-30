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Чемпион мира из Украины задержан в России по делу об убийстве

14.5тЧитать материал на украинском

Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Вадим Оленчик

Вадим Оленчик

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"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", — цитирует "Интерфакс" источника в правоохранительных органах.

Вадим Оленчик (слева)

Вадим Оленчик (слева)

кадр из видео

Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга. Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.

Информацию об Оленчике в интервью "Украинской правде" подтвердил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Мы получили от России по каналам Интерпола информацию о задержании Оленчика. Также россияне прислали запрос, находится ли задержанный в розыске. Информация передана инициатору розыска - Соломенскому управлению полиции в городе Киеве", - сказал он.

"Готовим документы на экстрадицию", - добавил Тракало.

Двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, чемпиона Европы и пятикратного чемпиона Украины по тайскому боксу Вадима Оленчика с конца 2017 года разыскивали по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

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Тема
кикбоксинг
Место
РоссияСанкт-Петербург
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васильевич василий
васильевич василий
Оленчик голодуе . Свободу узнику Кремля
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4
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
"Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России" Если экстраполировать, то по мнению хохлов в Великую отечественную году так в 1943г Гестапо бы проинформировало НКВД о задержании преступника по запросу НКВД и договорились о выдаче для суда.
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Sladko Semen
Sladko Semen
майдауны бы никого у себя не арестовали)) они же майдауны, больные русофобий на голову)
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