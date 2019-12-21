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21 декабря • обновлено в 10:49
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Чемпион мира из России совершил гнусный поступок с подчиненым

2.3т
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Двукратный чемпион мира по борьбе Виктор Лебедев в Якутске избил подчиненного Владимира Стрижака, когда тот пришел с заявлением на отпуск.

Виктор Лебедев

Виктор Лебедев

ТАСС

Лебедев, завершив карьеру спортсмена, стал гендиректором компании "Саханефтегазсбыт".

"Борцун давно просил того уволиться и свалить куда подальше. Но Стрижак продолжал работу. А когда подустал и пришел за отпуском, у спортика бомбануло. Начался файт, у подчиненного сотрясение мозга и перелом челюсти", - сообщает Telegram-канал Mash.

Чемпион мира из России совершил гнусный поступок с подчиненым

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Напомним, что в свое время Виктор Лебедев был отстранен от выступления на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Причиной стала положительная допинг-проба, взятая у спортсмена в 2006 году. Лебедев был лишен золотой медали первенства мира среди юниоров и дисквалифицирован на два года.

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Автор
Максим Богданов
Место
Россия Якутск
Тег
Новости России
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