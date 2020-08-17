Чемпион мира из России: если Лукашенко уберут, мы получим ракеты под боком

Российский чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр фигурист Александр Жулин заявил о страхе в связи с событиями в Беларуси.

По его мнению, России выгодно, чтобы Александр Лукашенко остался на посту президента страны. Он также продемонстрировал пренебрежение к позиции граждан Беларуси.

"Да, можно кричать: "Долой Лукашенко". Но это очень опасно… Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где все предсказуемо. Я был в Беларуси, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой "совок". А представьте, что все раздербанят, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим? Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик", – цитирует Жулина Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский футболист Илья Шкурин отказался выступать за национальную сборную до тех пор пока Александр Лукашенко будет оставаться на своем посту.

Напомним, 9 августа в Республике Беларусь прошли выборы президента страны. По официальным данным, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Это вызвало протесты в обществе. Граждане страны заявили о фальсификации результатов выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. В Беларуси уже восемь дней проходят массовые протесты и забастовки.

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