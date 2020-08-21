Чемпион мира из РФ чуть не женился на эскортнице: спортивные итоги 20 августа

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:11, 21.08.2020 Обновлено: 09:17, 21.08.2020

Российский чемпион мира Заурбек Сидаков узнал на свадьбе, что его невеста – эскортница, а киевское "Динамо" готовит подписание первого бразильца при Луческу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 20 августа.

Кроме того, защитник "Динамо" Виталий Миколенко высказался о партнерах. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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