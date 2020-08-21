Чемпион мира из РФ чуть не женился на эскортнице: спортивные итоги 20 августа

Российский чемпион мира Заурбек Сидаков узнал на свадьбе, что его невеста – эскортница, а киевское "Динамо" готовит подписание первого бразильца при Луческу.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 20 августа.
Кроме того, защитник "Динамо" Виталий Миколенко высказался о партнерах. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
В России чемпион мира на свадьбе узнал, что невеста эскортница
Миколенко сказал, кто из футболистов "Динамо" "колхоз"
Воздушная гимнастка умерла нелепой смертью на турнире в Москве
"Динамо" подписывает первого бразильца при Луческу: СМИ сообщили детали
Чего Украина добилась в спорте за 29 лет: тренды в цифрах ко Дню Независимости
"Бавария" установила исторический рекорд Лиги чемпионов
Новая полоса: "Динамо" представило домашнюю форму на сезон 2020/21
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!