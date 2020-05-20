Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев заявил, что у него нет сомнений в причинах конфликта 2014 года.

Павел Журавлев

"Украина страдает от агрессии России, тут кривотолков быть не может. Для меня лично нет вопросов, кто виноват. Именно поэтому я живу сейчас в Одессе, а не Севастополе", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев поддержал Усика и Ломаченко, поинтересовавшись, почему в "Миротворце" нет украинских депутатов.

Кроме того, Павел назвал украинских политиков негодяями, пытающихся "впарить патриотизм".

Также кикбоксер объяснил братание Усика с россиянами.