Чемпион мира из Беларуси: в нас стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают

Жестокие избиения протестующих против режим Александра Лукашенко не должны остаться безнаказанным.

Об этом заявил белорусский чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов. По его словам, он никогда не простит и не поймет действий силовиков. Он вспомнил, что со многими из них вместе тренировался.

"Хочу обратиться ко всем представителям единоборств. Все мы сильные ребята и можем постоять за себя и за своих близких, например, если на нас кто-то нападет на улице. Но когда это делают те, кто должен нас защищать, да и еще бьют с невероятной жестокостью, стреляют, калечат, зверски издеваются, насилуют и унижают… Какими бы мы не обладали титулами, использовать свои навыки в ответ, мы не хотим! Многие из этих ребят делили с нами спортивные залы, ринги, татами, борцовские ковры. Все это просто перевернуло мое сознание. Это сложно понять и нельзя простить", – сказал Попов в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская биатлонистка Надежда Скардино резко ответила олимпийскому чемпиону из России Александру Тихонову за критику спортсменов, выступивших против Александра Лукашенко.