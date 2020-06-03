Чемпион мира и 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов умер в Москве от коронавируса

Максим Богданов Другие виды спорта 23:20, 3.06.2020 Обновлено: 23:28, 3.06.2020

Один из самых титулованных борцов корэш [традиционный вид борьбы у тюркских народов] последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба минспорта Татарстана.

Ильяс Галимов
russiakoresh.ru

Причиной смерти спортсмена стала двусторонняя пневмония. За несколько дней до своей смерти Галимов сообщил, что у него диагностирован COVID-19.

За многолетнюю карьеру Галимов стал многократным чемпионом Татарстана, 8 раз одержал победу на Чемпионате России, завоевал 9 победных титулов старейших соревнований по корэш.

В 2017 году был назван лучшим спортсменом республики Татарстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион СССР по боксу, мастер спорта международного класса Николай Разумов умер на 79-м году жизни.

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