Один из самых титулованных борцов корэш [традиционный вид борьбы у тюркских народов] последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба минспорта Татарстана.

Ильяс Галимов russiakoresh.ru

Причиной смерти спортсмена стала двусторонняя пневмония. За несколько дней до своей смерти Галимов сообщил, что у него диагностирован COVID-19.

За многолетнюю карьеру Галимов стал многократным чемпионом Татарстана, 8 раз одержал победу на Чемпионате России, завоевал 9 победных титулов старейших соревнований по корэш.

В 2017 году был назван лучшим спортсменом республики Татарстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион СССР по боксу, мастер спорта международного класса Николай Разумов умер на 79-м году жизни.

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