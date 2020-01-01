Чемпион из Крыма, сбежавший в Россию, дисквалифицирован за мельдоний

Севастопольский спортсмен Валентин Попов, выигравший в 2016 году чемпионат России по велоспорту МТБ (маунтинбайк) в дисциплине "скоростной спуск" (даунхилл), дисквалифицирован за допинг.
Валентин Попов
Фото из архива спортсмена
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА, в крови Попова обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации велосипедиста истечет 5 сентября 2023 года. Попов стал 37-м спортсменом из России, которого наказали за этот препарат.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на мельдонии попались знаменитые российские спортсмены: боксер Александр Поветкин и теннисистка Мария Шарапова.
Напомним, что 9 декабря из-за допинг-скандала российских спортсменов отстранили от международных соревнований на 4-летний срок.
Позже WADA озвучило официальное решение по России на Евро-2020.
У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.