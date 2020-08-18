Чемпион Европы, уронивший на себя штангу в 400 кг, показал последствия страшной травмы

Александр Седых, уронивший на себя штангу в 400 кг, показал последствия страшной травмы. Instagram Александра Седых

Российский чемпион Европы по пауэрлифтингу Александр Седых, уронивший на себя 400-килограммовую штангу во время выступления на ЧЕ по версии WRPF, показал последствия страшной травмы.

"Пришивали обе четырехглавые мышцы бедра, левое колено по кусочкам собирали. Связки, слава Богу, в порядке. Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще", – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

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Александр Седых показал ноги после страшной травмы Instagram Александра Седых

Александр Седых показал правую ногу после страшной травмы Instagram Александра Седых

Александр Седых показал левую ногу после страшной травмы Instagram Александра Седых

Ранее Седых рассказал, что после страшной травмы ему два месяца придется неподвижно лежать, а затем заново учиться ходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время чемпионата по пауэрлифтингу в России спортсмен получил жуткую травму, приседая со штангой.

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