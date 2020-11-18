Чемпион Европы рассказал о пытках в белорусской тюрьме после мирного протеста

Серебряный призер Олимпиады Андрей Кравченко спустя 10 суток вышел из белорусской тюрьмы в Жодино после ареста в день мирного протестного марша 8 ноября, рассказав о зверствах ОМОНовцев.

По словам чемпиона Европы в десятиборье и семиборье, силовики вытянули его с другом из автомобиля, затянули стяжки и отвели в какой-то дворик.

"Там стоял ОМОНовец, который довольно адекватно со мной говорил, но потом откуда-то подбежал другой и со всей силы ударил головой в лицо моего друга Пашу. Я чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: "Что ты тут делаешь, организм?" Все это сопровождалось постоянным матом. ОМОНовец пригрозил Паше: "Так хочу тебя ударить с левой, чтобы ты сдох, но не буду руки марать". Какая-то необъяснимая жестокость была" –, цитирует Кравченко TUT.by.

Затем Кравченко и остальных задержанных перегрузили в "Газель" и отвезли в РУВД, где они простояли 14-15 часов лицом к стене.

"Где-то в четыре часа ночи нас отправили в камеру, а еще через полчаса отправили в Жодино, предварительно стянув большие пальцы стяжкой. И так нас головой в пол туда повезли. Во всех автозаках на полу были бело-красно-белые флаги. На этаж, где нас оформляли, мы должны были ползти на карачках – это самое унизительное", - отметил Кравченко.

Матрасы дали только на третью ночь.

"Изначально нас было человек по двадцать в камере. Затем расселили в камеры по восемь. После этого трое спали на полу, трое на матрасе и двое – на койках, которые были сварены из железных уголков и листов. Это была полная жесть. Две ночи я вообще не спал. На восьмерых нам давали четыре кружки чая. Постоянно был включен свет", – сказал Кравченко.

При этом спортсмен не намерен отказываться от своей позиции:

"Все понимают, что происходят недопустимые вещи, что так дальше нельзя. Я там не видел ни одного человека, который отказался бы от своего мнения. Люди веру не теряют", - подытожил Кравченко.

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