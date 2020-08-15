Чемпион Европы по время гонки упал с 15-метрового моста. Момент попал на видео

Рэмко Эвенепул не справился с управлением и упал с моста.
Знаменитый бельгийский велогонщик Рэмко Эвенепул вылетел с моста во время престижной однодневной гонке Джиро ди Ломбардия, проходящей в Италии.
Чемпион Европы-2019 не справился с управлением и упал с 15-метровой высоты . 20-летний бельгиец зацепился велосипедом за край бетонной плиты, а после падения уже сам столкнулся с бетонным ограждением.
Спасатели сумели найти пострадавшего гонщика и оперативно передать медикам. По информации Catradio Esports Эвенепул все время находился в сознании. В больнице у него было диагностировано перелом таза и ушиб легкого.
Пострадавшего эвакуируют в госпиталь Twitter Catradio Esports
Рэмко Эвенепул
Спасатели пытаются достать Рэмко Эвенепула
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа первый этап "Тура Польши" завершился страшной аварией и массовым завалом.
На финише голландцы Дилан Груневеген и Фабио Якобсен боролись за победу – Якобсен начал обгон оппонента на последних метрах, и представитель команды Jumbo-Visma вытолкнул соотечественника прямо в ограждения на скорости 80 км/ч.
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