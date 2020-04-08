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8 апреля • обновлено в 20:47
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Чемпион Европы по легкой атлетике умер от коронавируса

3.5т
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Прославленный итальянский бегун Донато Сабия скончался в возрасте 56 лет от последствий коронавирусной инфекции.

Донато Сабия

Донато Сабия

TVOra.it

Сабия умер в больнице города Потенца, где он находился в реанимации на протяжении нескольких дней. Сообщается, что он был госпитализирован в ту же больницу, где незадолго до этого скончался его отец, сообщает La Repubblica.

Сабия является чемпионом Европы в помещении 1984 года в беге на 800 метров. На Олимпиаде того же года он стал пятым, на Играх 1988 года в Сеуле — седьмым.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Александрович Федорюк.

2 апреля в Испании от коронавируса умер легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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