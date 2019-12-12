Чемпион Европы по фигурному катанию угодил в секс-скандал с участием 13-летней

Американский центр безопасности спорта SafeSport начал проверку обвинений в сексуальных домогательствах в адрес чемпиона Европы по фигурному катанию 2019 года в парном разряде Моргана Сипре.
Как сообщает агентство USAToday, 3 декабря 2017 года французский спортсмен отправил 13-летней фигуристке, которая тренировалась с ним на одном катке, две фотографии своего полового органа в личные сообщения Instagram с верифицированного аккаунта.
Морган Сипре (справа)
Коммерсант
Девочка и ее родители заявили, что тренеры Сипре Джон Циммерман и Сильвия Фонтана давили на их семью с целью скрыть произошедшее, поскольку это могло повлиять на подготовку спортсмена к Зимним Олимпийским играм 2018 года. По их словам, Циммерман и Фонтана несколько недель говорили юной фигуристке, что она сама виновата в получении этих фотографий, поскольку является "красивой девочкой, а у мужчин есть свои потребности".
Сам Сипре отказался давать комментарий изданию, заявив, что ему нечего ответить на обвинения.
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