Чемпион Европы по борьбе поехал на войну в Карабах

Чемпион Европы по вольной борьбе армянин Арсен Арутюнян отправился на войну против Азербайджана в Нагорный Карабах.

Как сообщает издание News.am, спортсмен присоединился к добровольческому отряду "Гайдук", которым командует его отец. Он заявил, что ждал этого на протяжении нескольких дней.

"Я несколько дней ждал, чтобы с отцом отправиться на передовую. Я присоединился к отряду добровольцев "Гайдук" под командованием моего отца Карена Арутюняна, Карена Рашояна и Саяда Айрапетяна. Отряд был сформирован 3 апреля 2016 года. Победа будет за нами. Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Да благословит нас Господь. Мы вернемся с победой", – заявил Арутюнян.

Напомним, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионат Армении по футболу был остановлен из-за военного положения.