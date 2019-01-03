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Чемпион Европы из Украины госпитализирован в тяжелом состоянии

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Абсолютный чемпион Европы-2017 BJJ (бразильский джиу-джитсу) Олег Ганичев госпитализирован с инсультом. У известного украинского бойца парализована половина тела.

Олег Ганичев

Олег Ганичев

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"Он лежит в обычной палате нейрохирургии. Инсульт ишемического типа, обширный отек со смещением. Парализована левая половина тела. Но он мыслит и общается ясно. На месяц реабилитации в частной клинике уже собрали, но перевести пока не можем из-за острого состояния", — прокомментировала ситуацию супруга спортсмена Татьяна.

Все желающие могут помочь нашему соотечественнику, пожертвовав на карту ПриватБанка 5167 9855 6156 8643 Лирник Татьяна Константиновна.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года украинский борец Роман Непота стал чемпионом Европы IBJJF по бразильскому джиу-джитсу 2018 в категории Adult среди синих поясов. Первенство стартовало в Лиссабоне (Португалия) 17 января на спортивной арене в городе Одивелаш и продлилась 7 дней.

Читайте все новости по теме "единоборства" на OBOZREVATEL.

Тема
единоборства
Место
Украина
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