Чемпион Европы из России угодил в позорный скандал

Чемпион Европы-2017 по тяжелой атлетике россиянин Адам Малигов задержан за кражу продуктов из супермаркета.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Малигов украл из магазина АШАН продуктов на сумму 6 тысяч рублей.

Охрана отследила спортсмена по камерам и остановила на выходе. Сначала Малигов попытался подраться с охранниками, но потом сдался. Прибывшие по вызову полицейские из ОМВД по Донскому району забрали его в отдел. Там Адам провел несколько часов за решеткой.

Позже Малигова отпустили на свободу. Он отключил телефон и не приходит к следователю. В ближайшее время его объявят в розыск.

В сети болельщики назвали такой поступок позорищем.

Адам Малигов — чемпион Европы по тяжелой атлетике 2017 года (в весовой категории до 94 килограммов), вице-чемпион 2014-го (до 85 кг), бронзовый призер чемпионата России 2015-го (до 94 кг).

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