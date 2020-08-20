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Чемпион Европы из России назвал шл*хой журналистку в споре про отравление Навального

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,7 т.
Алексей Спиридонов

Алексей Спиридонов (слева).

Чемпион Европы по волейболу из России Алексей Спиридонов грубо оскорбил журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр в Twitter отреагировала на госпитализацию с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

"Какой лютый ад с отравлением Навального. Сейчас пропаганда начнет нести потоки говна, чтобы замотать это дело. А власть сделает вид, что ничего не случилось. Как было с отравлением Верзилова и Кара-Мурзы", – написала Татьяна.

Пост Татьяны Фельгенгауэр про Навального

Пост Татьяны Фельгенгауэр про Навального Twitter Татьяны Фельгенгауэр

В комментарии пришел Спиридонов, между спортсменом и журналисткой состоялся следующий диалог:

Спиридонов: "Да в рот его ***** [заниматься сексом], наркомана".

Фельгенгауэр: "Дружок, на трассе Москва-***** [нафиг] ждут только тебя".

Спиридонов: "Я рот твой **** [заниматься сексом], шл*ха".

Фельгенгауэр: "Малыш, успокойся, **** ты только мамку свою".

Скриншот переписки без цензуры. 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета. Политика срочно госпитализировали. Уже в больнице Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Фельгенгауэр – одна из Людей года-2018 по версии журнала "TIME". В октябре 2017-го в здание "Эха Москвы" ворвался мужчина, вооруженный ножом, и ранил журналистку в горло.

Ранее Спиридонов в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал на детском теннисном турнире.

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