Чемпион Европы по волейболу из России Алексей Спиридонов грубо оскорбил журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр в Twitter отреагировала на госпитализацию с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

"Какой лютый ад с отравлением Навального. Сейчас пропаганда начнет нести потоки говна, чтобы замотать это дело. А власть сделает вид, что ничего не случилось. Как было с отравлением Верзилова и Кара-Мурзы", – написала Татьяна.

Пост Татьяны Фельгенгауэр про Навального Twitter Татьяны Фельгенгауэр

В комментарии пришел Спиридонов, между спортсменом и журналисткой состоялся следующий диалог:

Спиридонов: "Да в рот его ***** [заниматься сексом], наркомана".

Фельгенгауэр: "Дружок, на трассе Москва-***** [нафиг] ждут только тебя".

Спиридонов: "Я рот твой **** [заниматься сексом], шл*ха".

Фельгенгауэр: "Малыш, успокойся, **** ты только мамку свою".

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Как сообщал OBOZREVATEL, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета. Политика срочно госпитализировали. Уже в больнице Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Фельгенгауэр – одна из Людей года-2018 по версии журнала "TIME". В октябре 2017-го в здание "Эха Москвы" ворвался мужчина, вооруженный ножом, и ранил журналистку в горло.

Ранее Спиридонов в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал на детском теннисном турнире.

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