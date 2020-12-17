CAS отстранил Россию от крупных международных соревнований

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России на санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но изменил их условия.

Как сообщается на официальном сайте CAS, спортсмены из РФ не смогут выступать на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Россия также должна будет выплатить 1,27 млн долларов WADA на судебные расходы. Атлеты, которые не были замечены в нарушениях, смогут выступать под нейтральным флагом.

Напомним, что 9 декабря 2019 года WADA запретила России участвовать во всех крупных международных соревнованиях. Срок этого бана составлял четыре года.

Такое решение было принято из-за несоблюдения спортсменами из РФ антидопингового законодательства и махинаций с пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Позже Россия подала официальную апелляцию в CAS, и сейчас она была частично удовлетворена. Теперь санкции WADA действуют с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года.

Таким образом они коснутся Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков заявил, что РФ должны отстранить от крупных международных соревнований на восемь лет, поскольку ситуация становится еще хуже.