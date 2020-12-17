CAS наказал Путина

Максим Иншаков Другие виды спорта 19:06, 17.12.2020 Обновлено: 19:12, 17.12.2020

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшие два года.

Это решение CAS является частью наказания для России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Кроме главы Российской Федерации, запрет на посещение крупных турниров распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также глав и заместителей государственных организаций, всей администрации президента и сотрудников Следственного комитета России.

В тоже время CAS уточняет, что существуют три исключения:

  • Если любого из вышеупомянутых лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир;

  • Если представитель правительства России является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).

  • Если этот представитель сам является спортсменом-участником турнира либо одним из членов команды (например, тренером).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию России на санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но изменил их условия.

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