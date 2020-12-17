CAS наказал Путина
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшие два года.
Это решение CAS является частью наказания для России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Кроме главы Российской Федерации, запрет на посещение крупных турниров распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также глав и заместителей государственных организаций, всей администрации президента и сотрудников Следственного комитета России.
В тоже время CAS уточняет, что существуют три исключения:
Если любого из вышеупомянутых лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир;
Если представитель правительства России является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).
Если этот представитель сам является спортсменом-участником турнира либо одним из членов команды (например, тренером).
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию России на санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но изменил их условия.