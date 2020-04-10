Бывший соперник Емельяненко Зулузиньо принял участие в турнире по пощечинам

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:56, 10.04.2020

Бразильский боец смешанных единоборств Вагнер Мартинс, известный как Зулузиньо, принял участие в турнире по пощечинам "Каменные лица", где сразился с Василием Камоцким по кличке Пельмень.

41-летний тяжеловес и россиянин, который неоднократно становился чемпионом подобных соревнований, боролись за денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Зулузиньо и Пельменю нанесли друг другу по пять ударов, но победителя выявить не смогли, поэтому разделили выигрыш между собой.

Вагнер "Зулузиньо" Мартинс
FightTime

Бразилец встречался с Федором Емельяненко под эгидой японского промоушна Pride 31 декабря 2005 года, проиграв тот бой за 26 секунд. Всего на счету Зулузиньо 12 побед при 9 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой Емельяненко-старший провел в Японии 29 декабря 2019 года, уничтожив своего соперника в первом раунде противостояния.

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