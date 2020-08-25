Бывший чемпион UFC пообещал прикончить Емельяненко

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум пообещал, что сможет завершить поединок с российским тяжеловесом Федором Емельяненко в первом раунде, если матч-реванш состоится.

43-летний экс-чемпион UFC в тяжелом весе уверен, что сможет повторить свой успех в поединке с россиянином.

"Я думаю, что смогу быстро его прикончить, потому что я уверен в своих силах. Конечно, я его уважаю, но все равно побью его в самом начале боя", – заявил Вердум в интервью MMA Fighting.

О возможном реванше заговорил сам Вердум. У бразильца закончился контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и он рассчитывает получить поединок с Емельяненко, выступающим в Bellator. Россиянин уже отреагировал на вызов бразильца, отметив, что также заинтересован в реванше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Емельяненко заявил, что младший брат для него мертв.