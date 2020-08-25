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Бывший чемпион UFC пообещал прикончить Емельяненко

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,2 т.
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко.

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Фабрисиу Вердум пообещал, что сможет завершить поединок с российским тяжеловесом Федором Емельяненко в первом раунде, если матч-реванш состоится.

43-летний экс-чемпион UFC в тяжелом весе уверен, что сможет повторить свой успех в поединке с россиянином.

"Я думаю, что смогу быстро его прикончить, потому что я уверен в своих силах. Конечно, я его уважаю, но все равно побью его в самом начале боя", – заявил Вердум в интервью MMA Fighting.

О возможном реванше заговорил сам Вердум. У бразильца закончился контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и он рассчитывает получить поединок с Емельяненко, выступающим в Bellator. Россиянин уже отреагировал на вызов бразильца, отметив, что также заинтересован в реванше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Емельяненко заявил, что младший брат для него мертв.

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UFCФедор Емельяненко
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