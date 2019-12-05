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5 декабря • обновлено в 21:14
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Бывший боец UFC избил над унитазом двух мужчин - опубликовано видео

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Американский боец смешанного стиля (ММА) Джейсон Найт подрался с двумя мужчинами в кабинке туалета.

На записи видно, что Найт разговаривает с двумя неизвестными, затем наносит одному из них удар по голове. После этого в потасовку вмешивается второй, и Найт дерется с обоими. Через некоторое время потасовку удалось остановить.

Найт — бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он выступал в промоушене с 2015-го по 2018 год. В его активе 20 побед при шести поражениях.

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Автор
Максим Богданов
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