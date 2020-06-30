Бывшая девушка-боец UFC занялась продажей интимных фото из-за коронавируса

Михаил Морозов Раздевалка 10:31, 30.06.2020 Обновлено: 10:49, 30.06.2020

Бывшая девушка-боец UFC Синди Дандуа объявила о том, что она начала продавать свои интимные фотографии, чтобы вернуть тренажерный зал, который она потеряла из-за коронавирусного карантина.

"Я потеряла свой тренажерный зал во время этого коронавирусного карантина. Правительство оставило нас без поддержки, бои отменены, поэтому я столкнулась с большими финансовыми проблемами. Я решила зарегистрироваться на OnlyFans, чтобы подзаработать денег и заново открыть зал, в котором тренируется молодежь", – написала Дандуа в Twitter.

Синди Дандуа занялась продажей интимных фото, чтобы заново открыть тренажерный зал
Twitter Синди Дандуа

Месячная подписка на снимки спортсменки стоит 10 долларов, а трехмесячная – 27 долларов.

На счету Дандуа 21 поединок в смешанных единоборствах, 16 из которых закончились ее победами.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская автогонщица ушла из спорта ради карьеры звезды взрослых фильмов.

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Спорт Раздевалка

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