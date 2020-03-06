Главная Новости
6 марта • обновлено в 17:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Были посторонние: в деле с гибелью украинских шахматистов в Москве возник новый поворот

Читать материал на украинском

Выяснились некоторые детали гибели украинских шахматистов Станислава Богдановича и его подруги Александры Вернигоры, которые 5 марта были найдены мертвыми в Москве.

Соседка погибшей пары в интервью life.ru рассказала о том, что происходило в квартире перед трагедией. Так, по словам женщины, за несколько минут до случившегося из квартиры, где жила пара, были слышны голоса посторонних людей.

 

Как отметила соседка, квартиросъемщики были приличными людьми: у них никогда не бывало шумно, они не закатывали вечеринок и не мешали соседям.

"Я даже не ожидала, что такое может произойти. Мы практически никогда их не видели, хотя у меня мама пожилая и мы все время дома", – сказала она.

Станислав Богданович и Александра Вернигора

Станислав Богданович и Александра Вернигора

life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
шахматы
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
7
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
На Скототворце отчитались о ликвидации "врага" Украины. Это не их голоса там были?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия М
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3-х голов
1.86 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Лейпциг
Победа гостей
1.975 Сделать ставку
Александрия
VS
Динамо
Победа гостей
1.49 Сделать ставку
Победа Германии
6.0 Сделать ставку
Победа Германии
2.55 Сделать ставку
Свитолина
VS
Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Данилович
VS
Цуренко
Тотал меньше 20,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Борнмут
Победа Ливерпуля с форой (-1.5)
1.76 Сделать ставку
Арсенал
VS
Вест Хэм
Победа Арсенала с форой (-1)
1.94 Сделать ставку
Бернли
VS
Тоттенхэм
Победа Бернли с форой (0)
1.91 Сделать ставку