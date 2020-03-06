Были посторонние: в деле с гибелью украинских шахматистов в Москве возник новый поворот

Выяснились некоторые детали гибели украинских шахматистов Станислава Богдановича и его подруги Александры Вернигоры, которые 5 марта были найдены мертвыми в Москве.
Соседка погибшей пары в интервью life.ru рассказала о том, что происходило в квартире перед трагедией. Так, по словам женщины, за несколько минут до случившегося из квартиры, где жила пара, были слышны голоса посторонних людей.
Как отметила соседка, квартиросъемщики были приличными людьми: у них никогда не бывало шумно, они не закатывали вечеринок и не мешали соседям.
"Я даже не ожидала, что такое может произойти. Мы практически никогда их не видели, хотя у меня мама пожилая и мы все время дома", – сказала она.
Станислав Богданович и Александра Вернигора
life.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
26-летний шахматист Богданович, бывший чемпион Украины по быстрым шахматам, перед смертью попал в базу "Миротворца" за то, что сыграл за сборную России в интернет-матче против Украины.
5 марта тела Богдановича и его девушки, украинской шахматистки Александры Вернигоры обнаружил в Москве отец Александры, когда пришел домой.
На головы погибших были надеты целлофановые пакеты, что сразу позволило выдвинуть версию о веселящем газе, которым дышала пара в целях наркотического эффекта. Также на телах Богдановича и Вернигоры были обнаружены следы инъекций.
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