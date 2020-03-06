Были посторонние: в деле с гибелью украинских шахматистов в Москве возник новый поворот

Выяснились некоторые детали гибели украинских шахматистов Станислава Богдановича и его подруги Александры Вернигоры, которые 5 марта были найдены мертвыми в Москве.

Соседка погибшей пары в интервью life.ru рассказала о том, что происходило в квартире перед трагедией. Так, по словам женщины, за несколько минут до случившегося из квартиры, где жила пара, были слышны голоса посторонних людей.

Как отметила соседка, квартиросъемщики были приличными людьми: у них никогда не бывало шумно, они не закатывали вечеринок и не мешали соседям.

"Я даже не ожидала, что такое может произойти. Мы практически никогда их не видели, хотя у меня мама пожилая и мы все время дома", – сказала она.

Станислав Богданович и Александра Вернигора life.ru

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