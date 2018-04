"Была как труп": самую сексуальную девушку-бойца современности жестко изнасиловали

Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Пейдж Ван-Зант призналась, что была жертвой не только коллективных унижений в школе, но и жертвой группового изнасилования.

Спортсменка поделилась шокирующей историей из своей жизни в автобиографической книге "Rise: Surviving the Fight of My Life", передает MMAFighting.com.

По словам 24-летней Пейдж, когда она еще училась в высшей школе в Орегоне она была изнасилована несколькими парнями, которые изрядно напоили ее алкоголем на вечеринке и насиловали, пока девушка не могла сопротивляться.

"Они таскали меня с места на место, постоянно меняли мое положение" - рассказывает Ван-Зант в своей книге. "Каждый раз, когда я пыталась сопротивляться, все заканчивалось провалом. Я не чувствовала конечностей, а голова была словно в тумане. Я была в сознании, но была неподвижна как труп. Я все осознавала, но мне ничего не оставалось, как смириться и молиться Богу, чтобы это закончилось как можно быстрее"

