Был женат на украинке: в России трагически умер чемпион мира

В Пензе на 22-году жизни скончался Андрей Терсинцев, неоднократный чемпион России и мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

"Уснул и не проснулся. Только в субботу крестили его дочь Марию, которая родилась два месяца назад. И вот такое… Я просто в шоке", - сказал руководитель областной федерации спорта лиц с ПОДА Владимир Новиков

Терсинцев от рождения страдал неизлечимой болезнью, постепенно разрушавшей его тело, и был прикован к инвалидной коляске. Два года назад он женился на девушке Яне из Украины.

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре при загадочных обстоятельствах скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду.

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