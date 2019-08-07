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Был женат на украинке: в России трагически умер чемпион мира

2.6т Читать материал на украинском

В Пензе на 22-году жизни скончался Андрей Терсинцев, неоднократный чемпион России и мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

"Уснул и не проснулся. Только в субботу крестили его дочь Марию, которая родилась два месяца назад. И вот такое… Я просто в шоке", - сказал руководитель областной федерации спорта лиц с ПОДА Владимир Новиков

Терсинцев от рождения страдал неизлечимой болезнью, постепенно разрушавшей его тело, и был прикован к инвалидной коляске. Два года назад он женился на девушке Яне из Украины.

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Андрей Терсинцев и его жена Яна

Instagram

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Умер Роман Вирастюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре при загадочных обстоятельствах скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду.

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Тема
шахматы
Место
Россия Пенза
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Махов Макс
Махов Макс
Фууууу!!!
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