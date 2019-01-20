Автохамы нарвались на бойца ММА: момент расплаты попал на видео

В сети набирает популярность ролик с инцидентом, случившимся на одной из дорог дальнего зарубежья. На видео боец ММА дал отпор двум быдловатым водителям, напавшим на него.

В клипе видно, как на повороте водитель темной машины остановился и застопорил движение. Транспортное средство позади начинает сигналить, чем провоцирует неадекватную реакцию у людей, сидящих в первом авто.

Водитель с битой решает показать свою правоту и разбивает зеркало и фару авто номер два. В этот момент водитель пострадавшей машины выскакивает из-за руля и с первого удара нокаутирует драчуна.

Его партнер попытался оказать достойное сопротивление, но после удушающего приема, характерного для боевых единоборств ММА, потерял сознание.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как моментально работает автокарма.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, парень напал на девушку из UFC и жестоко поплатился. Позже спортсменка лично прокомментировала конфликт.

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