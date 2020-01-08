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9 января • обновлено в 00:56
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"Буду бить лысую голову": Емельяненко устроил стычку в сети

1.7т
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко устроил стычку в сети с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет на турнире ACA 107.

Боец выложил афишу предстоящего боя и подписал ее так: "Буду бить лысую голову 3 апреля!"

Исмаилов пришел в комментарии и парировал: "Ай сяу. Я уже было решил, что ты преждевременно язык проглотил. Ну ничего, то ли еще будет. Проглотишь. Ай панч – энд ю вил флай".

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"Сидел плохо": легенда ММА осадил Александра Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде поединка.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
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