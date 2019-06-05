"Будет война": Хабиб высказался о предстоящем бое

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов сделал грозное заявление о своем участии в предстоящем супертурнире UFC 242, который состоится в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В Абу-Даби будет война", — прокомментировал Хабиб видео, анонсирующее его бой с американцем Дастином Порье, подготовленное пресс-службой UFC.

Напомним, что свой последний бой Хабиб (26-0) провел в октябре 2018 года против ирландца Конора МакГрегора (21-3) за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Флойд Мейвезерсчитается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.

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