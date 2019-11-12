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12 ноября • обновлено в 17:44
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Будет 21 день: WADA пригрозило России судом

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Президент Международного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди не сомневается, что в скором времени России будет заявлено о несоответствии статуса РУСАДА кодексу организации.

Риди в интервью французской радиостанции RFI рассказал, что у представителей РФ будет 21 день на то, чтобы согласиться с заключением независимых экспертов, однако в таком развитии событий он не уверен.

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MIGnews.com

"Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства. Надеюсь, что это может стать началом периода восстановления доверия", – заявил Крэйг Риди.

РУСАДА может потерять статус соответствия из-за подмены данных московской лаборатории, ранее переданных в WADA. Если это произойдет, Россия может быть не допущена к участию в Олимпиадах 2020-го года в Токио и 2022-го года в Пекине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия призналась в подмене допинг-проб российских спортсменов.

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Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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