Бубка отреагировал на падение своего "вечного" рекорда

Легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка прокомментировал достижение шведского коллеги Армана Дюплантиса, который побил его мировой рекорд по прыжкам с шестом на турнирах под открытым небом, выступая на шестом этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Украинец опубликовал сообщение, адресованное спортсмену, на своей странице в Twitter. В нем он поздравил Дюплантиса и заявил, что рад за него и его семью.

"Поздравляю Дюплантиса с тем, что он побил мой рекорд! Невероятный результат! Я рад за него и за его семью – они прекрасные люди. Я также рад за легкую атлетику и спорт в целом, поскольку у нас появилась яркая звезда с таким светлым будущим. Желаю всего наилучшего и покорения новых вершин", – написал Бубка.

Сергей Бубка прокомментировал падение своего "вечного рекорда" Twitter Сергея Бубки

Напомним, что рекорд, установленный украинским легкоатлетом в 1994 году на отметке в 6,14 метра называли вечным. Дюплантису удалось прыгнуть на высоту в 6,15 метра. Шведу также принадлежит мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении (6,18 метра).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих сделали "золотой дубль" на шестом этапе Бриллиантовой лиги в Риме.