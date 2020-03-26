Брюсу Ли не оставили шансов в современном ММА: спортивные итоги 25 марта

Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен покинуть клуб, а легенда "Милана" Паоло Мальдини рассказал, как лечился от коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 марта.

Кроме того, легендарному Брюсу Ли не оставили шансов в современном ММА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Экс-боец MMA не оставил шансов Брюсу Ли

Криштиану Роналду покинет "Ювентус": названы претенденты на игрока

Мальдини рассказал, чем лечился от коронавируса

Хоркина оправдала коронавирус и стала посмешищем в сети

Российского хоккеиста избили до состояния комы

Санитра уверен, что в Украине "не будет ужаса" из-за коронавируса

Братья Кличко вышли в ринг друг против друга

Самые красивые девушки у нас в Instagram!