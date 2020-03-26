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26 марта • обновлено в 09:15
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Брюсу Ли не оставили шансов в современном ММА: спортивные итоги 25 марта

1.1т
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Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен покинуть клуб, а легенда "Милана" Паоло Мальдини рассказал, как лечился от коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 25 марта.

Кроме того, легендарному Брюсу Ли не оставили шансов в современном ММА. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Криштиану Роналду Виталий Кличко Владимир Кличко Юрай Санитра
Тег
ФК Ювентус
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