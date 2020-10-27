BroFist от Parimatch

Ведущий букмекер Украины в мире киберспорта компания Parimatch запускает новую рекламную кампанию. Цель кампании - повысить узнаваемость и популярность киберспорта в стране, а также объединить аудиторию, которая только в Украине уже насчитывает более двух миллионов человек. Это количество будет только расти, ведь недавно киберспорт также был признан официальным видом спорта в Украине.

Киберспорт получил огромный толчок к развитию в связи с пандемией коронавируса. В то время, как спортивные соревнования, включая Евро-2020 и Олимпиаду, были отменены, трансляции киберспортивных баталий продолжили собирать огромное количество зрителей.

Фанаты не могли не заметить, что после каждого успешного действия в игре тиммейты отдают друг другу кулаки в знак поддержки боевого духа команды. И чтобы показать, как именно это происходит, Parimatch запускает новый крутой ролик.

В нем показывается, как кулак путешествует по особенному миру, неотъемлемой частью которого является киберспорт и где каждый человек может быть киберспортсменом. Турниры уже собирают армии фанатов как перед дисплеями гаджетов, так и на стадионах, и где они могут поддержать своих кумиров как кулаком, так и ставкой. Настоящие фанаты киберспорта заметят на видео и настоящих легенд киберспорта, например, Зевса, амбассадора компании Parimatch и чемпиона мира в двух версиях Counter-Strike. Ролик показывает, что за киберспортом будущее, где молодежь уже чувствует себя как дома.