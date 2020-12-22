Бродский выступил с призывом о финансировании олимпийских видов спорта

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский призвал взвешенно подойти к государственному финансированию олимпийских видов спорта и учесть позицию федераций, прежде чем использовать поспешно сформированные формулы и критерии.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, согласно новому проекту распределения средств, который был разработан Министерством молодежи и спорта Украины в 2020 году, федерации олимпийских видов спорта получат значительно меньшую долю финансирования. Кроме того, часть из них и вовсе может потерять более половины государственной поддержки.

В письме Бродского отмечается, что этот документ был составлен без обсуждения с общественностью и представителями федераций олимпийских видов спорта. Именно поэтому ФБУ призвала отозвать Проект приказа и создать специальную комиссию для его доработки. В нее должны войти представители Национального олимпийского комитета Украины (НОК) и федераций олимпийских видов спорта.

Письмо Бродского представителям федераций олимпийских видов спорта ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский возмутился из-за ситуации с финансированием сборной Украины и чемпионатов по баскетболу в стране.

Напомним, что все первенства уходят на вынужденную паузу с 23 декабря 2020 года.