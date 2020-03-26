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26 марта • обновлено в 22:36
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Бритни Спирс побила мировой рекорд Усейна Болта

2.5т
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Знаменитая американская певица Бритни Спирс заявила, что побила мировой рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усейна Болта в беге на 100 метров.

38-летняя поп-дива выложила у себя в Instagam фото с результатом.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

@britneyspears

С чемпионского забега Болта (9,58), Спирс сняла более чем 3 секунды. Результат артистки - 5,97 секунды.

"Впервые пробежала за 5 секунд! Ключ в том, чтобы перед забегом преодолеть страх. У меня получилось, я пробежала за 5 секунд! Обычно бегаю за 6 или 7... В первый раз вообще пробежала за 9. А теперь у меня все получилось на стометровке!" - подписала снимок Бритни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Спирс поделилась серией пикантных фотографий со своим возлюбленным, 26-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Горячие кадры были опубликованы на личной странице знаменитости в Instagram.

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Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Персоны
Бритни Спирс Усейн Болт
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