Британские спортсмены принимали секретный препарат во время Олимпиады-2012

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:58, 13.07.2020

Спортсмены олимпийской сборной Великобритании принимали секретный экспериментальный напиток для улучшения результатов на домашних ОИ в 2012 году.

Как сообщает издание DailyMail, вещество, которое давали атлетам, находилось в стадии разработки, поэтому никто не мог гарантировать то, что его употребление не приведет к нарушению антидопинговых правил. Кроме того, было неизвестно, какие побочные эффекты есть у препарата под названием DeltaG. Все британские спортсмены подписали соглашение о неразглашении информации.

Отмечается, что 40% из них столкнулись с побочными эффектами: рвотой и желудочно-кишечными расстройствами. По этой причине от употребления напитка отказались 28 атлетов, еще 24 спортсмена никак не почувствовали на себе влияние препарата.

Напомним, что сборная Великобритании заняла третье место по количеству наград на Олимпиаде-2012, завоевав 29 золотых медалей, 17 серебряных и 19 бронзовых.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

ДТП под Киевом: стало известно о предыдущих судебных делах уроженца РФ

Смертная казнь и пожизненное: стало известно, как наказывают за пьяное вождение в мире

Дуда vs Тшасковський: экзит-пол показал результаты финала выборов президента Польши

Под Киевом в пьяном ДТП погибли двое детей и родители: все подробности, фото и видео 18+

Без кортежей и охраны: страна, где президента можно встретить на пляже