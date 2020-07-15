Британская бодибилдерша-порнозвезда найдена мертвой

Британская бодибилдерша и порнозвезда Джоанна Томас умерла в возрасте 43 лет, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Томас была найдена мертвой у себя дома. В последние годы спортсменка тяжело болела. Она боролась с остеоартрозом и с трудом передвигалась по дому. Отмечается, что бывшая культуристка собирала деньги на лечение, жалуясь, что болезнь отняла у нее средства к существованию.

Томас стала самой молодой женщиной, получившая право выступать на профессиональных соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в 21 год. Она побеждала в нескольких крупных соревнованиях, а также участвовала в главном турнире в профессиональном бодибилдинге "Мисс Олимпия". В период с 1997-го по 2007-й британка снималась в порнофильмах.

Джоанна Томас позирует в ванной dailymail.co.uk

Джоанна Томас позирует в углу комнаты dailymail.co.uk

Джоанна Томас на фоне кафеля dailymail.co.uk

Джоанна Томас в одном из выступлений dailymail.co.uk

Джоанна Томас позирует на черном фоне dailymail.co.uk

Джоанна Томас делает жим платформы ногами dailymail.co.uk

Джоанна Томас позирует на фоне причала dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, датская бодибилдерша превратилась в популярную plus size модель и показала фотографии своего изменения.